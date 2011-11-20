Сильное землетрясение произошло недалеко от Токио
10:31, 20 ноября 2011Мир
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Магнитудой 5,5
Сильное землетрясение магнитудой 5,5 произошло на территории японской префектуры Ибараги недалеко от Токио, сообщает «Рейтер» со ссылкой на японский государственный телеканал Эн-Эйч-Кей.
Подземные толчки ощущались в японской столице.
Сообщений о пострадавших, разрушениях, как и предупреждений о возможности цунами не поступало, отмечает Би-Би-Си.
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