Сильное землетрясение произошло недалеко от Токио

Сильное землетрясение магнитудой 5,5 произошло на территории японской префектуры Ибараги недалеко от Токио, сообщает «Рейтер» со ссылкой на японский государственный телеканал Эн-Эйч-Кей.

Подземные толчки ощущались в японской столице.

Сообщений о пострадавших, разрушениях, как и предупреждений о возможности цунами не поступало, отмечает Би-Би-Си.