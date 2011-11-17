ЛАГ поставила Сирии ультиматум

В столице Марокко проходит встреча министров иностранных дел Лиги арабских государств.

Главы МИД не уточнили, что будет, если Сирия не пойдет на уступки.

Ранее правительство Башара Асада приняло предложения Лиги арабских государств, которые предусматривают освобождение заключенных, вывод из городов сил безопасности и переговоры между властями и оппозицией.

Однако в Сирии продолжается применение силы в отношении мирных демонстрантов, особенно в городе Хомс, где сильна оппозиция правящему режиму.

По данным ООН, более трех с половиной тысяч сирийцев стали жертвами подавления протестов со стороны сил безопасности и армии.