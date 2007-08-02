В США обвалился автомобильный мост над Миссисипи: 7 погибших (фото)
09:58, 02 августа 2007Мир
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В больницы доставлены более 60 человек
|Фото АР
Как передает Рейтер, катастрофа произошла вчера вечером.
Участок железобетонного моста длиной 150 метров, по которому проходила восьмиполосная автомагистраль, прогнулся и обвалился в воду и на набережные в час пик, увлекая за собой шедшие плотным потоком автомобили.
В больницы доставлены более 60 человек, спасатели ищут около 50 автомобилей, пострадавших в катастрофе, сообщают представители городских властей.
|Фото АР
|Фото Reuters
Мост, на котором велись частичные ремонтные работы, был построен в 1967 году; в ходе последних инспекций в 2005 и 2006 годах структурных повреждений и дефектов обнаружено не было.
Причины катастрофы выясняются.
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