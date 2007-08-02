В США обвалился автомобильный мост над Миссисипи: 7 погибших (фото)

Семь человек погибли и десятки получили ранения при обрушении автомобильного моста над Миссисипи в центре американского города Миннеаполис, штат Миннесота.

Как передает Рейтер, катастрофа произошла вчера вечером.

Участок железобетонного моста длиной 150 метров, по которому проходила восьмиполосная автомагистраль, прогнулся и обвалился в воду и на набережные в час пик, увлекая за собой шедшие плотным потоком автомобили.

В больницы доставлены более 60 человек, спасатели ищут около 50 автомобилей, пострадавших в катастрофе, сообщают представители городских властей.

Мост, на котором велись частичные ремонтные работы, был построен в 1967 году; в ходе последних инспекций в 2005 и 2006 годах структурных повреждений и дефектов обнаружено не было.

Причины катастрофы выясняются.