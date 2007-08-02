Мощное землетрясение на Сахалине: есть жертвы

Два человека погибли и трое получили ранения во время землетрясения в городе Невельске на Сахалине, где находился эпицентр толчков, потрясших юг острова. Утром зафиксированы повторные толчки - жители южных городов острова опасаются возвращаться в дома. В Невельске разрушены дома, крыши и печные трубы. Об этом сообщил мэр города Владимир Пак.

Первый мощный толчок был зарегистрирован в четверг в 13:37 по местному времени (04:37 по московскому). По данным сейсмостанции, эпицентр находился в районе города Невельск. Там есть разрушения на промышленных предприятиях, информации о жилом секторе пока нет. Все жители - 24,5 тысячи человек - покинули свои дома.

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