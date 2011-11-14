Прокурор просит расстрелять обвиняемых в теракте в минском метро

Заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей СТУК просит приговорить Дмитрия КОНОВАЛОВА и Владислава КОВАЛЕВА, обвиняемых в совершении апрельского теракта в минском метро, к смертной казни.

Об этом сообщаетРИА «Новости».

Смертная казнь в Беларуси предполагает расстрел.

Прокурор считает виновными Д.КОНОВАЛОВА и В.КОВАЛЕВА в целом ряде преступлений и требование окончательного наказания он сформировал из наказаний, которые просил назначить по каждой конкретной статье.

В частности, по различным статьям он просил приговорить Д.КОНОВАЛОВА к трем, пяти, четырем, пяти, пяти, четырем, пяти, четырем, пяти, пяти, 15, 20 годам лишения свободы, а также к смертной казни.

В.КОВАЛЕВА прокурор просил приговорить к трем месяцам ареста, одному, трем, а также четыре раза по пять лет лишения свободы и к смертной казни.

"Обстоятельств, смягчающих вину обвиняемых, не имеется. Отягчающим обстоятельством является совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения", - добавил прокурор.

В то же время мать В.КОВАЛЕВА Любовь КОВАЛЕВА не верит в причастность к теракту своего сына. "В теракты мальчишки не играют, максимум в петарды. Считаю, что мой сын не виновен", - сказала Л.КОВАЛЕВА в беседе с журналистами со слезами на глазах. По ее словам, в ходе судебного разбирательства было очевидно, что показания свидетелей по одному и тому же эпизоду расходятся кардинально.

"Нет совпадений, и истина следствием не установлена", - уверена мать обвиняемого.

По ее мнению, дело сфабриковано, чтобы скрыть истинных преступников. Л.КОВАЛЕВА также подчеркнула, что суд предвзято относится к обвиняемым, занимая сторону обвинения.

Не все потерпевшие в результате теракта верят в виновность Д.КОНОВАЛОВА и В.КОВАЛЕВА. Выступая на суде после прокурора, одна из потерпевших Людмила ЖЕЧКО заявила, что за терактом "стоят другие люди". "Я не верю в то, что два этих недоученных токаря-слесаря могли такое сделать", - она.

Беларусь является единственной европейской страной, в которой до настоящего времени применяется смертная казнь. В минувшем году было вынесено два смертных приговора и столько же приведено в исполнение.

*** Как известно, теракт унес жизни 15 человек, более 200 были госпитализированы. Взрыв прогремел 11 апреля вечером в час пик на пересадочной станции метро "Октябрьская". Д.КОНОВАЛОВ и В.КОВАЛЕВ были задержаны белорусскими спецслужбами спустя сутки после взрыва. Суд над ними начался 15 сентября.

Обвиняемым также инкриминируются взрыв в подъезде дома в Витебске в 2000 году, взрыв в подъезде в Витебске в 2001 году, взрыв на фасаде здания библиотеки в Витебске летом 2002 года, первый взрыв с пострадавшим был совершен в 2003 году. Также Д.КОНОВАЛОВ обвиняется в поджоге киоска и покушении на поджог другого киоска, двух взрывах на железнодорожной станции в Витебской области, поджоге автомашины, взрыве в Витебске на остановке общественного транспорта в 2005 году, и взрыве в том же году в Витебске возле летнего кафе, в результате которого людям были причинены телесные повреждения. Кроме того, Д.КОНОВАЛОВ обвиняется в том, что в 2008 году совершил взрыв в Минске, в результате которого были ранены 59 человек.