Назван худший аэропорт в мире

Парижский Аэропорт имени Шарля де Голля возглавил десятку худших аэропортов мира, составленную CNNGo.com по результатам изучения интернет-форумов, сайтов о путешествиях, блогов и опроса мнений.

Путешественники пожаловались на то, что в этом аэропорту в туалетах нет сидений, большие проблемы с навигацией и худшие кафе и рестораны во всей Франции. Один из тех, кто побывал в аэропорту, сравнил ожидание пересадки в нем с нахождением в тюремной камере.

Также в первую тройку худших аэропортов вошли международный аэропорт Лос-Анджелес и лондонский Хитроу. Основные претензии к лос-анджелесскому аэропорту заключаются в том, что он слишком мал и его транспортная инфраструктура оставляет желать лучшего. Что касается Хитроу, то он оказался в рейтинге так высоко из-за проблем с новым терминалом, огромных очередей и тяжелой ситуации с парковкой.

Пятерку худших аэропортов замыкают аэропорт Тонконтин в Гондурасе и аэропорт имени Ниноя Акино на Филиппинах. Также в десятку самых плохих аэропортов попали по одному аэропорту из Непала, Кении, Бразилии и Австралии и международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

В марте 2011 года европейский регулятор воздушного трафика Eurocontrol составил рейтинг лучших аэропортов мира. Первое место в нем занял сингапурский международный аэропорт Чанги. Хитроу в этом рейтинге оказался на 99 месте, а аэропорт Шарля де Голля - на 137 месте, напоминает Лента.ру.