ДТП в Египте: погибли 11 туристов из Венгрии

В египетском курортном городе Хургада 11 туристов из Венгрии погибли, 27 пострадали в результате ДТП.

Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ, туристический автобус опрокинулся на кольцевой автодороге в черте города.

Причины крушения автобуса устанавливаются, но, скорее всего, это произошло в результате значительного превышения водителем скорости, как это обычно происходит в случаях аварий с участием автобусов, маршруток и такси, отмечает NEWSru.