ДТП в Египте: погибли 11 туристов из Венгрии
08:32, 07 ноября 2011Мир
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27 человек пострадали
В египетском курортном городе Хургада 11 туристов из Венгрии погибли, 27 пострадали в результате ДТП.
Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ, туристический автобус опрокинулся на кольцевой автодороге в черте города.
Причины крушения автобуса устанавливаются, но, скорее всего, это произошло в результате значительного превышения водителем скорости, как это обычно происходит в случаях аварий с участием автобусов, маршруток и такси, отмечает NEWSru.
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