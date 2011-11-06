В России сгорел ночной клуб

21:15, 06 ноября 2011
Мир
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Пожар тушили более 40 пожарных

Крупный пожар вспыхнул сегодня в ночном клубе в столице Бурятии городе Улан-Удэ. Огонь распростарнился на площадь более одной тысячи квадратных метров, сообщает Радио Свобода.

При начале пожара в здании находились около 30 человек, однако, как сообщается, все они были эвакуированы.

Огонь тушили более сорока пожарных. Ведется расследование обстоятельств произошедшего.

 

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