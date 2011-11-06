Греция уже сегодня может получить нового премьера

Сегодня Греция может получить нового премьер-министра. Об этом заявил в эфире национального телевидения официальный представитель греческого правительства Илиас МОСИАЛОС, передает РИА Новости.

"В течение дня должно быть достигнуто соглашение о коалиционном правительстве и о том, как будут звать нового премьер-министра", - сказал И.МОСИАЛОС.

Греческий кабинет проводит в воскресенье экстренное заседание, на котором премьер-министр Йоргос ПАПАНДРЕУ может объявить о своей отставке или других мерах по формированию коалиционного правительства, призванного предотвратить дефолт. Оппозиция заявляет, что готова к переговорам в случае ухода Й.ПАПАНДРЕУ.

Лидер греческой парламентской оппозиции Антонис САМАРАС потребовал в воскресенье отставки премьера в качестве условия для формирования коалиционного правительства.

Й.ПАПАНДРЕУ получил в субботу вотум доверия своему кабинету, но при условии, что будет добиваться создания коалиционного правительства. Он заявил, что не держится за свое кресло, но об отставке не объявил. Ожидается, что во второй половине дня в воскресенье состоится экстренное заседание кабинета, на котором может стать известно о дальнейших действиях премьера.

На истекающей неделе лидеры еврозоны пригрозили, что Греция может оказаться вне валютного союза, если не поддержит кредитное соглашение, достигнутое 26 октября в ЕС. Данное соглашение предусматривает списание примерно 100 миллиардов греческого суверенного долга в обмен на многолетнюю программу жестких сокращений.