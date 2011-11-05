Умер основоположник жанра телевизионного комментария

В Нью-Йорке в возрасте 92 лет скончался известный тележурналист, который по праву считают основоположником жанра телевизионного комментария в его современном виде, Энди Руни.

Как передает телерадиокомпания CBS, в которой Э.Руни проработал большую часть жизни, он умер от осложнений после недавно перенесенной операции.

Э.Руни долгое время был автором и ведущим популярной рубрики в программе "60 минут".

Журналистскую деятельность он начал во время Второй мировой войны в возрасте 20 с небольшим лет. В частности, он был в числе первых западных журналистов, побывавших в нацистских концлагерях. Вскоре после войны Э.Руни устроился в CBS, где работал в качестве сценариста, редактора и продюсера до 1970 года, когда руководство канала отказалось пустить в эфир его материал о войне во Вьетнаме.

В 1973 году он вернулся на канал, а в 1978 в рамках программы "60 минут" вышел первый выпуск его рубрики "Несколько минут с Энди Руни". В последний раз в эфир с этой программой Э.Руни вышел 2 октября 2011 года.

В своей программе журналист рассуждал на самые разные темы, от актуальных новостных событий до отвлеченных вещей, включая недовольство банками или авиакомпаниями. Считается, что жанр телевизионного комментария в его современном виде обязан своим появлением Э.Руни.