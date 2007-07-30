Где живут самые счастливые жители Евросоюза?

Самыми счастливыми европейцами являются жители Копенгагена, Люксембурга и Таллина, свидетельствуют результаты опроса, проведенного осенью 2006 года и обнародованного европейским социологическим бюро "Евробарометр".

Около 90% проживающих в столицах Дании, Люксембурга и Эстонии довольны своей жизнью, в то время как жители Афин, Бухареста и Лондона чаще других выражали недовольство условиями проживания.

В наибольшей безопасности ощущают себя жители Скандинавии - Дании, Финляндии и Швеции.

Легче всего получить работу в Праге, Копенгагене и Дублине. А "хорошее жилье за нормальную цену" cложнее всего найти в Париже, Люксембурге, Дублине, Бухаресте и Братиславе.

Больше всех работой городского общественного транспорта довольны жители Вены, Гамбурга, Мюнхена и Хельсинки.

В опросе приняли участие по 500 жителей из 75 городов Евросоюза.

РИА "Новости"