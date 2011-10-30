В Сирии убиты десять спецагентов

В Сирии автобус попал в засаду, убиты десять спецагентов. По данным правозащитников из базирующейся в Лондоне сирийской наблюдательной организации по правам человека, инцидент произошел в субботу в северо-западной провинции Идлиб.

Автобус перевозил агентов сирийских служб безопасности между селами Аль-Хабит и Кафрнабуда, недалеко от турецкой границы, где на него совершили нападение вооруженные люди, сообщает Би-би-си. По ее данным, в перестрелке погибли десять спецагентов и один из нападавших.

Правозащитники отмечают, что столкновения, всплеск активности которых часто приходится на пятницу, стали одними из самых кровавых со времени начала народных волнений. В результате столкновений сирийских сил правопорядка и протестующих в городах Хомс и Хама погибли 40 человек, пишет РИА Новости.

Бои регулярной армии Сирии с военными, примкнувшими к оппозиции, в городе Хомс, унесли жизни 20 военных с обеих сторон и около 10 гражданских лиц, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на правозащитную организацию "Сирийский наблюдательный комитет по правам человека" (OSDH).

В Сирии последние семь месяцев не прекращаются антиправительственные протесты, которые начались в середине марта на юге страны, в Дераа, а затем перекинулись на другие регионы.

По данным ООН, число жертв столкновений в стране превысило три тысячи человек. Сирийские власти говорят более чем о 1,5 тысячи погибших с обеих сторон, в том числе о более чем 1,1 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

Оппозиция требует отставки президента Башара Асада. Это требование поддерживают США и страны ЕС, которые ввели ряд экономических санкций против правящего режима.