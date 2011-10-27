Канцлер Германии Ангела Меркель считает необходимыми срочные меры по выводу Греции из долгового кризиса и стабилизации зоны евро. По словам Меркель, «крах евро означал бы крах Европы».

Об этом Меркель заявила, выступая в германском парламенте.

Сегодня в Брюсселе состоялся саммит ЕС, посвященный европейским экономическим проблемам.

Среди основных тем обсуждения – условия предоставления финансовой помощи Греции, рекапитализация европейских банков и дальнейшая экономическая интеграция стран еврозоны.

Между странами ЕС сохраняются разногласия по вопросу о списании части греческого долга и об объеме Европейского фонда финансовой стабильности, сообщает Радио Свобода.