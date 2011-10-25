Найдены тела казненных сторонников Каддафи

Тела 53 человек - казненных сторонников бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи - найдены в гостинице в городе Сирт, сообщают представители международной правозащитной организации Human Rights Watch.

По словам правозащитников, эти люди были убиты около недели назад. У некоторых из них связаны руки.

Ранее сотрудники правозащитных организаций не раз обвиняли обе стороны конфликта в Ливии в неоправданной жестокости. Однако новые власти страны отвергают обвинения в злоупотреблениях.

О страшной находке в сиртской гостинице стало известно на следующий день после того, как в воскресенье по всей стране прошли массовые празднества по случаю официального объявления об освобождении Ливии от режима Муаммара Каддафи.

Тела сторонников Каддафи были обнаружены в воскресенье в брошенном отеле "Махари" в Сирте, где на прошлой неделе происходили ожесточенные бои за контроль над городом.

"У некоторых застреленных были связаны руки за спиной, - говорится в заявлении Питера Букаэрта, одного из руководителей HRW. - Этот факт требует незамедлительного внимания ливийских властей: необходимо расследовать произошедшее и призвать виновных к ответственности".

Кто был исполнителем убийств, неизвестно.

По словам сотрудников HRW, гостиница находилась в руках противников Каддафи задолго до прекращения боев за Сирт 20 октября. На стенах отеля можно увидеть названия нескольких бригад вооруженных сил НПС из Мисраты.

"Улики свидетельствуют, что некоторых из жертв удерживали в качестве заложников, когда эта часть Сирта контролировалась противниками Каддафи, которые, по всей видимости, не подчинялись НПС", - приводит заявление Би-би-си.

По словам журналистов, осмотревших тела, у многих погибших были пулевые ранения в голову.

Кроме того, по словам сотрудников HRW, останки еще 95 человек были найдены непосредственно на месте поимки Муаммара Каддафи - они, судя по всему, были убиты совсем недавно.