Переговоры России с ЕС по «Третьему энергопакету» зашли в тупик

Переговоры Российской Федерации с Еврокомиссией по «Третьему энергопакету» зашли в тупик.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня сообщил министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО в Москве.

«Наши переговоры с Еврокомиссией по тому, как в рамках Третьего энергопакета могли быть учтены интересы России как важного поставщика энергоресурсов, зашли в тупик. Наши предложения, которые мы выдвигали последние два года, отвергнуты Еврокомиссией», - сказал С.ШМАТКО.

Он отметил, что эта ситуация никоим образом не повлияет на исполнение РФ взятых на себя ранее обязательств по контрактам на поставку энергоресурсов.

В то же время российский министр сообщил, что Россия будет стремиться диверсифицировать рынки сбыта энергоносителей.

«Мы приняли решение стремиться к диверсификации нашей работы. В ближайшее время мы намерены точно сформулировать планы развития восточного вектора российской энергополитики», - сказал он.

По его словам, речь идет о поиске новых партнеров на Востоке, развитии транспортной инфраструктуры, реализации новых проектов, таких как строительство мощностей по производству СПГ (сжиженного природного газа).

Кроме этого, С.ШМАТКО сообщил, что Минэнерго РФ намерено обсудить с Еврокомиссией ситуацию, сложившуюся в связи с проведением обысков. Он подчеркнул, что по этому вопросу должна быть обеспечена правовая экспертиза и все вопросы должны решаться в рамках юридических процедур.

Как сообщал УНИАН, 17 октября премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил, что ЕС с помощью Третьего энергетического пакета хочет получить снижение цены газа и изменение ценообразования.

21 октября министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ заявил, что РФ рассчитывает, что Третий энергопакет не будет применяться по отношению к российским проектам в ЕС.

Справка УНИАН. «Третий энергетический пакет», предложенный Еврокомиссией еще в 2007 году, описывает новые правила игры на европейском газовом рынке. Документ, в частности, предполагает, что компании - продавцы газа и электричества не должны владеть транспортными сетями, так как это приводит к искусственному повышению цен.

Отдельно в документе прописано, что эти правила должны применяться не только к европейским компаниям, но и к фирмам из третьих стран, работающим в ЕС.

В «Третьем энергетическом пакете» также отмечается, что власти каждой европейской страны могут отказать компании в праве вхождения на ее внутренний рынок в двух случаях: если компания не соответствует требованиям разделения добычи и транспорта или если ее появление на рынке может угрожать энергобезопасности членов ЕС.