Каддафи похоронят тайно

Бывший лидер Ливии Муамар Каддафи, погибший в четверг на севере страны, будет похоронен по мусульманским обычаям в тайном месте, чтобы его могила не стала местом паломничества для его сторонников, передает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление Переходного национального совета (ПНС).

Кроме того, в ПНС заявили, что официально об освобождении Ливии будет объявлено в субботу утром, замечает РИА Новости.

69-летний Муаммар бен Мухаммад Абу Меньяр Абдель Салям бен Хамид аль-Каддафи, правивший Ливией 42 года, погиб в своем родном городе Сирте после того, как его захватили в плен сторонники ПНС. Грузовик, в котором Каддафи везли, по уверению новых властей, в госпиталь, попал под перекрестный огонь. В результате только что арестованный экс-лидер страны получил огнестрельное ранение в голову.