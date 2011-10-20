Еврочиновников обрадовала смерть Каддафи
Теперь в Ливии начнется демократия?
Президенты Европейского Совета Герман Ван РОМПЕЙ и Еврокомиссии Жозе Мануэл БАРРОЗУ отмечают, что со смертью полковника Муаммара Каддафи Ливия вступает на путь нового демократического будущего.
Об этом идет речь в их совместном заявлении, переданном УНИАН.
«Сегодня Ливия может перевернуть страницу в своей истории и вступить на путь нового демократического будущего», - заявили президенты ЕС и Еврокомиссии.
При этом они призвали Национальный переходный совет Ливии к национальному примирению для осуществления демократического, мирного и прозрачного переходного периода в стране.
Как сообщал УНИАН, М.Каддафи был захвачен сегодня во время боев около города Сирт.
Позже представители Национального переходного совета Ливии заявили, что М.Каддафи умер от полученных ранений.
Последний раз экс-лидер Ливии обращался к своим сторонникам 6 октября. М.Каддафи призвал к многомиллионным акциям протеста против новых властей.
Массовые акции протеста в Ливии начались в феврале 2011 года и вскоре переросли в открытое вооруженное противостояние. Поддержку повстанцам оказали силы НАТО, чья авиация с 19 марта начала наносить удары по позициям армии М.Каддафи.
В конце августа войска повстанцев при поддержке Североатлантического альянса взяли столицу страны Триполи, после чего М.Каддафи скрылся в неизвестном направлении. Некоторые члены его семьи, в частности, супруга Сафия, дочь Аиша, сыновья Мухаммед и Ганнибал сбежали в Алжир.
В феврале ливийские оппозиционеры сформировали Переходный национальный совет, который был официально признан в качестве единственного легитимного органа власти 60 государствами.