Еврочиновников обрадовала смерть Каддафи

Президенты Европейского Совета Герман Ван РОМПЕЙ и Еврокомиссии Жозе Мануэл БАРРОЗУ отмечают, что со смертью полковника Муаммара Каддафи Ливия вступает на путь нового демократического будущего.

Об этом идет речь в их совместном заявлении, переданном УНИАН.

«Сегодня Ливия может перевернуть страницу в своей истории и вступить на путь нового демократического будущего», - заявили президенты ЕС и Еврокомиссии.

При этом они призвали Национальный переходный совет Ливии к национальному примирению для осуществления демократического, мирного и прозрачного переходного периода в стране.

Как сообщал УНИАН, М.Каддафи был захвачен сегодня во время боев около города Сирт.

Позже представители Национального переходного совета Ливии заявили, что М.Каддафи умер от полученных ранений.

Последний раз экс-лидер Ливии обращался к своим сторонникам 6 октября. М.Каддафи призвал к многомиллионным акциям протеста против новых властей.

Массовые акции протеста в Ливии начались в феврале 2011 года и вскоре переросли в открытое вооруженное противостояние. Поддержку повстанцам оказали силы НАТО, чья авиация с 19 марта начала наносить удары по позициям армии М.Каддафи.

В конце августа войска повстанцев при поддержке Североатлантического альянса взяли столицу страны Триполи, после чего М.Каддафи скрылся в неизвестном направлении. Некоторые члены его семьи, в частности, супруга Сафия, дочь Аиша, сыновья Мухаммед и Ганнибал сбежали в Алжир.

В феврале ливийские оппозиционеры сформировали Переходный национальный совет, который был официально признан в качестве единственного легитимного органа власти 60 государствами.