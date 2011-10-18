Наводнение во Вьетнаме унесло жизни 55 человек

В центральных районах Вьетнама и дельте реки Меконг в результате наводнений погибли 55 человек, передает Радио «Свобода».

По данным властей, неизвестной остается судьба еще, по меньшей мере, четырех человек. Из пострадавших регионов эвакуировано более семи тысяч жителей. В зоне затопления оказались около 170 тысяч домов, а также примерно 23 тысячи гектаров рисовых плантаций.

Наводнения, вызванные проливными дождями, продолжаются во Вьетнаме третью неделю.