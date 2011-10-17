Лукашенко запретил Януковичу вмешиваться

В дипломатической переписке на сайте WikiLeaks обнародован рассказ американского посла в Киеве о встречах с Виктором Януковичем в 2006 году. Тогда он был лидером оппозиционной партии и жаловался на притеснения со стороны Юлии Тимошенко, описывает ситуацию Комсомольская правда в Украине.

Пять лет назад Виктор Янукович сказал, что хорошо знаком с помощником Лукашенко на почве общего интереса к спорту. Этот помощник признался, что если Янукович и его партия станут частью правящей коалиции, то Лукашенко заинтересован в тесном сотрудничестве с Украиной "по отношению к России". Лукашенко был недоволен своей изоляцией, надеялся когда-нибудь встретиться с Януковичем. А будущий украинский президент считал, что Лукашенко не следует загонять в угол и слишком давить на него.

И тут Янукович рассказал историю, раскрывающую характер Лукашенко.

Как известно, прадед Януковича родился в белорусском селе Януки. Сейчас это вымирающая деревня. В 2003 году Виктор Янукович побывал в ней и решил помочь местным жителям, дал денег на новый электротрансформатор.

Лукашенко, узнав, устроил разнос губернатору области, и тот заблокировал дальнейшую помощь. Янукович позвонил Лукашенко, и белорусский президент сказал ему, мол, нужно было сначала спросить у него разрешения. Янукович ответил, мол, не думал, что это необходимо, он просто дал денег, не получая ничего взамен. Белорусский президент ответил, что Януковичу следует помнить: он, Лукашенко, в Беларуси хозяин.