Что сделать с судьями?

Венецианская комиссия 15 октября, в ходе 88-й пленарной сессии приняла рекомендации к проекту Закона Украины «О внесении некоторых изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

«В своем заключении Венецианская комиссия приветствует и поддерживает намерение украинской власти предпринять последующие шаги с целью улучшения законодательства о статусе судей и судебной ветви власти и выражает готовность оказывать в этом содействие», - говорится в сообщении МИД.

«Было отмечено, что часть законопроекта о юридической ответственности судей прописана достаточно детально, при этом эксперты Венецианской комиссии отметили, что авторы законопроекта учли предыдущие рекомендации Венецианской комиссии», - отметили в МИД.

«Проект законопроекта, изменения к которому рассматриваются сегодня, представляет собой положительный шаг на пути реформирования украинской системы судоустройства, которое должно быть продолжено», - говорится в сообщении министерства.

Как сообщал УНИАН, закон о судоустройстве и статусе судей был принят Верховной Радой 7 июля 2010 года.

28 апреля 2011 г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ «О внесении изменений в План мероприятий по выполнению обязанностей и обязательств Украины, следующих из ее членства в Совете Европы».

Среди прочего, В.ЯНУКОВИЧ поручил Министерству юстиции Украины и Комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права разработать с учетом заключений Венецианской комиссии и подать в установленном порядке для внесения Президентом на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» (подпункт 7.3.4 Резолюции ПАСЕ 1755 (2010).