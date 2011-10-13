В Польше задержали 19 пособников норвежского террориста

В Польше арестовали 19 человек, подозреваемых в изготовлении бомб. Как сообщает ТСН, аресты прошли по всей стране в рамках кампании, развернутой после теракта, устроенного норвежцем Андерсом Брейвиком в Осло.

В ходе спецоперации обыски провели в более чем 100 домах, в которых были обнаружены значительные запасы взрывчатки и химикатов для ее производства.

Как сообщается, аресты - логическое завершение расследования дел о незаконном производстве и обороте взрывчатых веществ и устройств. По мнению следствия, один из арестованных может быть причастен к двойному теракту в Норвегии. По одной из версий, норвежском стрелку могли помочь советами по изготовлению бомб.

В своем расследовании правоохранительные органы опирались на записи в так называемом манифесте Брейвика, где упоминались иностранные знакомые, помогавшие ему при подготовке теракта.

Напомним, 32-летний норвежец Андерс Брейвик 22 июля совершил двойной теракт в Норвегии, который стал самым кровавым в истории страны и шокировал всю Европу.Сначала он организовал взрыв заминированного автомобиля в правительственном квартале Осло, а через несколько часов устроил бойню на острове в молодежном лагере правящей Норвежской рабочей партии. Его жертвами стали, в целом, 77 человек, многие из которых - подростки до 20 лет.

Как позже рассказал Брейвик, он руководствовался "идейными" мотивами: массовое убийство, по его замыслу, должно привлечь внимание общества к проблеме нелегальных мигрантов и необходимости борьбы с "исламизацией Европы".