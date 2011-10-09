Румынию засыпало снегом

В Румынии неожиданно рано наступила зима. Многие регионы страны (Брашов, Прахова, Трансильвания) оказались под толщей снега, не прекращающегося второй день.

Толщина снежного покрова достигает местами от 10 до 30 сантиметров, передает «Укринформ».

Температура воздуха колеблется от одного (в долинах) до пяти градусов мороза (в горной местности).

Движение по автомагистралям страны затруднено, многие тяжеловесные фуры оказались заблокированными. В горах возникла опасность схода лавин.