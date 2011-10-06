Азаров: Вьетнам может стать лидером мировой экономики
Стороны обсуждают создание ЗСТ
Украина и Вьетнам рассматривают возможность создания зоны свободной торговли между двумя странами.
Как передает кореспондент УНИАН, об этом заявили премьер-министры Украины и Вьетнама Николай АЗАРОВ и Нгуен Тан ЗУНГ на брифинге журналистам после двусторонней встречи.
«Мы обсудили возможность начать переговоры по созданию зоны свободной торговли», - сказал Н.АЗАРОВ.
Он отметил перспективность сотрудничества с Вьетнамом.
«Для нас очень важно развивать отношения», - сказал Н.АЗАРОВ, подчеркнув, что в перспективе Вьетнам может стать одним из лидеров мировой экономики.
Он также отметил, что уплотнению сотрудничества Украины и Вьетнама будет способствовать открытие в декабре прямого авиарейса между столицами обеих стран.
Кроме того, по словам Н.АЗАРОВА, в ходе переговоров достигнута договоренность об увеличении количества стипендий для вьетнамских студентов.