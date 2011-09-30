Лукашенко говорит "спасибо"

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО поблагодарил президентов Грузии, Азербайджана, Армении, Украины и Молдовы за поддержку страны на саммите "Восточного партнерства" в Варшаве.

Об этом он сообщил сегодня журналистам, передает РИА «Новости».

"Я хочу публично поблагодарить моих друзей, коллег по "Восточному партнерству", которые не поставили свои подписи под резолюцией против Беларуси и более того, активно выступили в поддержку Беларуси", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

По его словам, они заявили, что европейцы неправильно ведут себя в отношении Беларуси.

"Я очень благодарен Балтийским странам, Болгарии и другим государствам, которые в душе и открыто поддерживают Беларусь", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Он напомнил, что Беларусь пригласили на саммит ЕС "Восточное партнерство" на уровне министра иностранных дел. Было принято решение, что страну будет представлять посол Беларуси в Польше.

"Они этого не ожидали, думали, что мы будем стучаться головой в дверь и о чем-то просить. Они еще раз попытались унизить нас, и мы вообще отказались от участия в саммите", - заявил А.ЛУКАШЕНКО.

По словам белорусского Президента, Европейский Союз пытался сформировать заявление от имени других глав государств по "Восточному партнерству" и заставить подписаться президентов под ней.

"Естественно, ни Украина, ни Молдова, ни Армения, ни Азербайджан, ни Грузия не подписываются. Тогда ночью ЕС выламывает нашим партнерам руки, чтобы принять некую резолюцию", - сказал глава Белорусского государства.

Конечно же, по его словам, главы государств не подписались. Особую благодарность А.ЛУКАШЕНКО выразил президентам Грузии и Азербайджана, которые были самыми активными из тех, кто поддержал Беларусь в Европе.

"Думаю, многие задумались и поняли в Европе, что к Беларуси так относиться нельзя", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

"Двадцать семь государств ЕС пытались наклонить наших друзей - пять республик, ничего не получилось", - отметил белорусский Президент.

Говоря о перспективах участия Беларуси в "Восточном партнерстве", А.ЛУКАШЕНКО отметил: "Будет партнерство - будем участвовать. Не будет, но пока его и нет, только нравоучения. Мы еще посмотрим, что делать с этим партнерством".

Он добавил, что намерен посоветоваться с главами государств по "Восточному партнерству". "Я буду ориентироваться на тех глав государств, которые поддержали нас, буду прислушиваться к ним", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, представители стран-членов Европейского Союза на саммите «Восточного партнерства» сегодня в Варшаве подписали заявление, в котором выразили обеспокоенность по поводу политической ситуации в Беларуси и призвали руководство страны освободить и реабилитировать политических заключенных и начать с ними диалог.