Интерпол выдал ордер на арест еще одного сына Каддафи

Организация международной уголовной полиции (Интерпол) выдала ордер на арест сына бывшего лидера Ливии Муамара КАДДАФИ - 38-летнего Саади КАДДАФИ.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в распространенном сегодня официальном заявлении организации говорится, что решение принято на основании запроса ливийских властей.

Глава Интерпола Рональд НОУБЛ напомнил, что С.КАДДАФИ "командовал одним из воинских подразделений, которое было причастно к подавлению выступлений гражданских лиц", и что, по решению Совета Безопасности ООН, он находится в числе лиц, чьи авуары были заморожены в марте этого года.

Международная уголовная полиция обратилась к соседним с Ливией странам оказать содействие в розысках С.КАДДАФИ. В настоящее время он находится в Нигере. Ранее правительство этой страны отказалось выдать сына бывшего ливийского лидера Переходному национальному совету.

В начале сентября Интерпол выдал "красное уведомление" - международный ордер на арест самого М.КАДДАФИ, его второго сына Сейфа аль-ИСЛАМА, который до революции считался преемником отца во главе государства, и главы ливийской разведслужбы Абдуллы аль-СЕНУССИ.

Справка УНИАН. В середине февраля 2011 года в Ливии начались массовые демонстрации с требованием отставки полковника Муамара КАДДАФИ, правившего страной более 40 лет, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и оппозицией.

Во время почти шести месяцев боевых действий противникам режима М.КАДДАФИ удалось установить контроль почти над всей территорией Ливии. Перелом в боевых действиях наступил в третьей декаде августа, когда силы оппозиции при поддержке авиации НАТО заняли ливийскую столицу Триполи.

В феврале оппозиция сформировала в Бенгази Переходный национальный совет (ПНС), который объявила единственным легитимным органом власти в стране. ПНС признали около 60 стран.