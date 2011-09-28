Таможенный Союз - не конкурент для СНГ

Премьер-министр Беларуси Михаил МЯСНИКОВИЧ считает, что Таможенный Союз не является конкурентом для Содружества Независимых Государств.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом премьер-министр Беларуси на Международной научно-практической конференции "20 лет СНГ".

Премьер-министр Беларуси уверен, что именно СНГ дало стимул для развития Таможенного союза и ЕЭП.

«При этом, ни Таможенный союз, ни Единое экономическое пространство и Союзное государство не являются конкурентами для Содружества Независимых Государств», - подчеркнул М. МЯСНИКОВИЧ.

Он также отметил, что Беларусь была и будет активной сторонницей интеграции стран СНГ.

"Беларусь всегда была и будет активной сторонницей интеграции стран Содружества. На сегодняшний день потенциал сотрудничества далеко не исчерпан от расширения взаимной кооперации, торговли и инвестиций между нашими странами", - подчеркнул М. МЯСНИКОВИЧ.

Он также напомнил, что актуальные вопросы взаимодействия стран СНГ будут обсуждены на неформальном саммите глав государств - участников Содружества в декабре в Москве.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе общения с пользователями социальной сети Facebook, отвечая на вопрос о своем видении перспективы развития СНГ, в контексте планов России развивать и расширять Таможенный союз, сказал: "На мой взгляд, это очень важное образование… В целом необходимо отметить позитив, который позволяет решать многие спорные вопросы между странами в рамках выработки общей позиции».