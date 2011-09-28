Франция предупредила Иран о возможной бомбардировке

Посол Франции в ООН Жерар АРО (Gerard Araud) вечером 27 сентября заявил, что Иран может стать объектом для военной операции, если Тегеран не прекратит развитие своей ядерной программы. Об этом сообщает Лента.русо ссылкой на Agence France-Presse.

"Если мы сегодня не достигнем соглашения с иранцами, появится серьезный риск начала военной операции", - сказал Ж.АРО. При этом он добавил, что нанесение ударов по Ирану будет "невероятно трудной" задачей, которая обернется "катастрофическими последствиями" для всего региона.

По словам дипломата, такое развитие событий весьма вероятно, поскольку "некоторые страны просто не могут позволить себе существования Ирана, вооруженного атомной бомбой".

Это заявление Посла Франции в ООН перекликается с тем, что несколько ранее говорил президент этой страны Николя САРКОЗИ, допустивший "нанесение превентивных ударов по Ирану" при определенных обстоятельствах.

Иран официально осудил эти заявления французского лидера, добавив, что в случае нападения на свою страну обязательно ответит агрессорам.

Тегеран настаивает на исключительно мирном характере своей ядерной программы, однако на Западе в эти слова мало кто верит. Ранее Иран обещал обогащать уран лишь до семипроцентного уровня, необходимого для изготовления ядерного топлива. Но, по последней информации, уран будет обогащаться до уровня в 20 процентов - "для использования в медицинских целях". Между тем, уран, обогащенный до уровня свыше 20 процентов, по классификации МАГАТЭ считается "оружейным", поскольку уже может использоваться в качестве сырья для изготовления атомного оружия.

При этом иранский Президент Махмуд АХМАДИНЕДЖАД в феврале 2010 года объявил, что его страна способна производить уран, обогащенный до уровня 80 процентов, но пока не будет этого делать.

Ранее израильские и американские политики и военные неоднократно заявляли, что существование вооруженного атомным оружием Ирана они не допустят. Для устранения угрозы они обещали использовать "все средства", не уточняя, относятся ли к ним авианалеты. Открытое и прямое заявление французского дипломата о возможности нанесения удара по ядерным объектам Тегерана стало первым в своем роде.