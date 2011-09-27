Россияне бросились скупать доллары

Россияне отреагировали на обострение ситуации на финансовых рынках скупкой валюты. Газета "Коммерсантъ" пишет, что за последние две недели сентября спрос на наличную валюту вырос на треть. По словам банкиров, опрошенных изданием, наиболее востребованы оказались американские доллары. Кроме того, вкладчики банков занялись конвертацией рублей в валюту на банковских счетах.

В последние месяцы из-за обострения долгового кризиса в ЕС и бегства инвесторов от рисков, сопряженных с инвестициями в развивающиеся экономики, позиции российской валюты значительно ослабли. Курс доллара начал расти с августа, а в последние недели рост лишь ускорился.

На валютных торгах на ММВБ 22 сентября доллар поднялся выше отметки в 32 рубля и обновил максимум с 2009 года. На отметке в 29 рублей за доллар, которую считают справедливой в Минфине страны, американская валюта находилась последний раз в начале сентября.