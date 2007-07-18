Президентство ЕС разочаровано отказом России сотрудничать с Великобританией

Президентство Евросоюза разочаровано отказом России сотрудничать с Великобританией в расследовании дела об убийстве в Лондоне бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко.

Об этом говорится в заявлении Президентства ЕС, текст которого передан УНИАН.

“ЕС выражает разочарование отказом России конструктивно сотрудничать с властью Великобритании”, - отмечается в документе.

В документе также подчеркивается важность срочного и конструктивного сотрудничества России в этом вопросе, и выражается надежда на удовлетворительное решение этого вопроса.

Как сообщал УНИАН, в Лондоне дело А.Литвиненко называют очень серьезным, поскольку речь идет об убийстве гражданина Великобритании общественно опасным способом. После отказа России выдать бывшего сотрудника КГБ, заподозренного в убийстве, Великобритания ввела ряд санкций против России и выслала четырех дипломатов. Россия также заявила об “адекватном ответе”.