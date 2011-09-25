МВФ: денег на всех не хватит
06:46, 25 сентября 2011Мир
1909
400 миллиардов "бледнеют"
Денег МВФ не хватит на решение проблем, которые могут возникнуть из-за кризиса, заявила глава фонда Кристин Лагард.
"Наши возможности в почти 400 млрд долларов выглядят достаточными сегодня, но бледнеют в сравнении с потенциальными финансовыми нуждами нестабильных стран и наблюдателей во время кризиса", - цитирует Би-би-си.
Кристин Лагард выступила в Вашингтоне, где проходила встреча лидеров мировых финансовых министерств.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter