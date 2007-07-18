Еврокомиссию беспокоит фосфорное облако

Мониторинговый информационный центр Европейской комиссии предложил Украине помощь в виде проведения экспертизы последствий для окружающей среды аварии поезда с фосфором во Львовской области.

Об этом УНИАН сообщила представитель Еврокомиссии Барбара ХЕЛФФЕРИХ.

“Мониторинговый информационный центр предложил украинской власти сделать экспертизу средне- и долгосрочных последствий для окружающей среды этой аварии. Украина сейчас рассматривает это предложение”, - сказала она.

Представитель Еврокомиссии отметила, что ЕС готов предоставить Украине и другую помощь, в частности, предоставить самолеты, полевые госпиталя, средства пожаротушения, если будет соответствующий запрос от Украины.

“Мы можем действовать, если есть запрос. Пока такого запроса нет, мы должны считать, что ситуация находится под контролем украинской власти”, - сказала Б.ХЕЛФФЕРИХ.

Она также отметила, что Еврокомиссия поддерживает контакт с украинской властью.

Говоря о катастрофе, представитель Еврокомиссии отметила, что главной проблемой сегодня является фосфорное облако.

“Облака не признают границ. И они могут попасть в Польшу или Румынию, хотя пока мы не имеем такой информации”, - сказала Б.ХЕЛФФЕРИХ.