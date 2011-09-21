Турция начнет разведку нефти возле Кипра

Турция и Северный Кипр подписали в среду в Нью-Йорке соглашение о границе шельфа для проведения добычи нефти и газа у берегов Кипра, разделенного на турко- и греко-кипрскую части, передает РИА Новости.

Подпись под документом поставили глава турецкого правительства Тайип Эрдоган и президент непризнанной международным сообществом Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК) Дервиш Эроглу.

Соглашение подписано в ответ на начало разработки шельфа Республикой Кипр. Сразу после этого турецкий премьер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара вместе с ТРСК в течение недели начнет добычу нефти и газа в "исключительной экономической зоне" Северного Кипра. Он добавил, что в район разработки турецкой стороной шельфа для мониторинга ситуации будут направлены корабли ВМС и военная авиация.

Выступая после церемонии подписания соглашения, Эрдоган предупредил о введении санкций в отношении компаний, сотрудничающих с Республикой Кипр в разработке шельфа.

"Мы хотим предупредить международные нефтяные и газовые компании, сотрудничающие с греками-киприотами, о том, что наше министерство энергетики начало работы по их невключению в энергетические проекты в Турции и введению в их отношении ряда мер", - цитирует премьера телекомпания NTV.