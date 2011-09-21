Прокурор Франции просит суд оправдать Жака Ширака

Прокурор Франции попросил оправдать бывшего Президента страны Жака ШИРАКА по делу о "мертвых душах" в мэрии Парижа, передает NEWru со ссылкой на France 24.

В рамках этого дела экс-Президента Франции и еще девять человек обвиняют в создании двадцать лет назад фиктивных мест в администрации французской столицы, которой тогда руководил Ж.ШИРАК.

"Я прошу оправдать ответчиков по всем предъявленным им пунктам обвинения", - заявил прокурор суду, пояснив, что у обвинения нет достаточных доказательств против экс-Президента.

Суд на Ж.ШИРАКОМ во Франции стал первым процессом, возбужденным против бывшего главы государства, начиная со времен Второй мировой войны. Экс-Президента обвиняют в создании в мэрии Парижа, которой он руководил в 1977-1995 годы, 28 фиктивных рабочих мест, на которые он оформил своих однопартийцев, и они получали зарплату из городского бюджета.

В случае обвинительного приговора Ж.ШИРАК мог получить срок до 10 лет и штраф до 150 тыс. евро (210 тыс. долларов). В парижской мэрии ранее отказались от обвинений против Ж.ШИРАКА, так как он согласился компенсировать понесенные городом убытки.

Экс-Президенту также разрешили не участвовать в дальнейших слушаниях в связи с ухудшившимся состоянием его здоровья – Ж.ШИРАК страдает от сильных болей. Кроме того, сообщалось, что у 78-летнего политика случаются провалы в памяти и он попросту не способен отвечать в суде, вспоминая события двадцатилетней давности.

Стоит отметить, что несмотря на судебное преследование, Ж.ШИРАК до сих пор является во Франции очень популярной фигурой. Его рейтинг по-прежнему выше, чем рейтинг нынешнего Президента Николя САРКОЗИ.