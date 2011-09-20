ДТП в Анталии пострадал 21 украинский турист

В дорожно-транспортном происшествии, случившемся в г. Анталия (Турция) пострадал 21 украинский турист.

Как передает корреспондент УНИАН, об это сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По информации Почетного консульства Украины в Анталии, 20 сентября в г. Анталия произошло ДТП, в результате которого перевернулся туристический автобус компании «Тез Тур», перевозивший украинских туристов.

«В результате инцидента 21 гражданин Украины пострадал. По данным, которые пока еще проверяются, один из пострадавших умер», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

По его словам, посольство Украины в Турции во взаимодействии с Почетным консульством Украины в Анталии и компанией-оператором принимают меры для обеспечения пострадавших необходимым лечением и помощью.