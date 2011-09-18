Обама предложит повысить налоги для миллионеров

Президент США Барак Обама в понедельник предложит Конгрессу принять так называемый "налог Баффета", сообщает Reuters.

Обама предлагает, чтобы богатые налогоплательщики, то есть те, кто зарабатывает более 1 миллиона долларов, платили по меньшей мере столько же, сколько платят семьи, принадлежащие к среднему классу.

Поднять налоги для супербогатых американцев ранее предложил миллиардер Уоррен Баффет. По его словам, за 2010 год он заплатил подоходный налог в размере 6,9 миллиона долларов, то есть 17,4 процента от своих доходов, в то время как для его партнеров по инвестфонду Berkshire Hathaway налоги составили в среднем 36 процентов.

Как поясняет агентство, согласно налоговому кодексу США, проценты по вкладам, дивиденды и подобные доходы облагаются налогом по ставке 15 процентов, в то время как ставка на обычные доходы составляет от 10 до 35 процентов.

По данным газеты "Нью-Йорк Таймс", новая ставка коснется 0,3% налогоплательщиков, или менее 450 тысяч человек.

Впрочем, маловероятно, что предложение Обамы будет одобрено республиканскими законодателями, отмечает "Нью-Йорк таймс", однако с помощью акцента на самых богатых президент "усиливает контраст между республиканцами и демократами по той теме, с которой он пойдет на выборы в 2012 году".

Республиканцы в конгрессе ранее отказали правительству в повышении налогов для богатых американцев, несмотря на заявления Обамы о том, что государство потеряло в результате 700 млрд. долл.