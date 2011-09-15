США призвали своих граждан немедленно покинуть Сирию

Госдепартамент США призвал всех американцев, находящихся в Сирии, немедленно ее покинуть из-за сложившейся в стране напряженной ситуации.

"Госдепартамент США призывает находящихся в Сирии американских граждан немедленно покинуть страну, пока есть доступ к коммерческому транспорту. Учитывая неопределенность и нестабильность нынешней ситуации, мы рекомендуем американцам, которые все-таки должны остаться в Сирии, отказаться от всех поездок по стране, не являющихся необходимыми. Американцы, находящиеся за пределами Сирии, должны воздержаться сейчас от поездок в эту страну", - цитирует РИА Новости.

Кроме того, госдепартамент напомнил, что в соответствии с введенными властями США санкциями в отношении Сирии, американцам запрещено осуществлять какие-либо финансовые операции с представителями сирийского правительства.

Ведомство рекомендует находящимся в Сирии американцам соблюдать максимальную осторожность, избегать мест проведения демонстраций, следить за своими высказываниями и быть в курсе последних новостей.