Нигерийский газ доставят в Европу через Сахару и Средиземное море

Евросоюз может инвестировать 9,5 миллиарда евро в трубопровод, который позволит доставлять газ в Европу из Нигерии через пустыню Сахару по территории Нигера и Алжира. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на EuroNews.

Длина предполагаемого газопровода составит 4,3 тысячи километров. Из Алжира газ будет доставляться по Средиземному морю в порт в Сардинии.

В Евросоюзе пытаются всеми силами диверсифицировать поставки газа, чтобы снизить зависимость от крупных игроков рынка - в частности, российского "Газпрома". Комиссар ЕС по энергетике Андрис Пиебалгс (Andris Piebalgs) уже заявил, что трубопровод через Сахару может стать одним из новых ресурсов для Европы.

Нигерия, Нигер и Алжир уже провели исследования, которые показали, что строительство газопровода возможно как технически, так и экономически. Средства на новый проект пойдут как от Еврокомиссии, так и от газовых компаний.