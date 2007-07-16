Украина изучает, куда выходит Россия из Договора про обычные вооружения

Украина изучает ситуацию относительно приостановления участия России в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ.

«Эта ситуация нами изучается. Предварительная реакция – бесспорно, это создает для Украины значительную обеспокоенность относительно обеспечения нашей национальной безопасности», - сказал он.

По словам А.ЧАЛОГО, в ближайшее время будут проведены консультации как с участием Российской Федерации, так и других сторон договора, в частности, Украины, об обычных вооруженных силах в Европе, в ходе которых состоится поиск решения, которое бы обеспечило национальную безопасность Украины.

Как сообщал УНИАН, 14 июля Президент России Владимир ПУТИН подписал указ о прекращении Россией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и связанные с ним международные договоры.

Это решение связано "с исключительными обстоятельствами, которые касаются содержания Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года, касаются безопасности Российской Федерации и требуют принятия безотлагательных мер".

В справке к указу объясняется, что Россия прекратила действие ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".

В документе к исключительным обстоятельствам относится то, что страны, которые присоединились с недавних пор к НАТО уклоняются от оформления изменений в составе групп государств-участников ДОВСЕ. В результате расширения альянса превышены групповые ограничения ДОВСЕ.

Кроме этого, планируемое размещение на территории Болгарии и Румынии обычного вооружения США "негативно влияет" на соблюдение групповых ограничений ДОВСЕ.