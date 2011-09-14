Греция попробует избежать банкротства за счет солнца

Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил, что в ходе запланированного на конец сентября визита в Берлин обсудит с Ангелой Меркель и главами немецкого бизнеса поставки в Германию солнечной электроэнергии, сообщает Agence France-Presse.

"Мы могли бы поставлять в Германию от 10 до 15 тысяч мегаватт", - заявил Папандреу. При этом греческий премьер отметил, что Германия должна быть "крайне заинтересована" в поставках возобновляемой электроэнергии из Греции в связи с недавним решением отказаться от АЭС и увеличить долю "зеленой" электроэнергии в энергообеспечении страны.

По словам греческого премьера, покупать солнечную электроэнергию в Греции более выгодно, чем в африканских странах с учетом последних политических потрясении в Магрибе. "Существует проект создания солнечных электростанций в Сахаре, однако он оказался под угрозой из-за политической нестабильности", - заключил Папандреу.

Как отмечает The Lockal, выступление греческого премьера прозвучало на фоне резкой критики со стороны ведущих немецких политиков, в том числе министра экономики Филиппа Реслера и премьера Баварии Хорста Зеехофера. Последние, в частности, заявили, что Германия больше не должна исключать возможности организованного банкротства Греции.

В самой Греции масштабный проект по увеличению производства солнечной электроэнергии и ее экспорту в страны северной Европы рассматривают как один из путей выхода из грозящего банкротством финансового и бюджетного кризиса. Проект "Гелиос", в частности, предусматривает увеличение выработки солнечной электроэнергии с нынешних 206 МВт до 2,2 ГВт к 2020-му и 10 ГВт к 2050 году, пишет Лента.ру.

В Греции - 300 солнечных дней в году, а интенсивность солнечного излучения на 50 процентов выше, чем в Германии. Кроме того, проект поможет создать в Греции от 30 до 40 тысяч рабочих мест.