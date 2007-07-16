Землетрясение в Японии привело к пожару на атомной станции
6,8 баллов по шкале Рихтера
|Фото АР
На станции горел трансформатор у внешней стороны третьего блока, являющийся частью системы подачи электричества на объекты АЭС. "Токио дэнриоку" заверила, что утечки радиации нет.
Ранее представитель компании выступил с сообщением, что в результате землетрясения магнитудой сработала система автоматической остановки четырех блоков АЭС и внештатной ситуации там нет.
Компания "Токио дэнриоку" сообщила, что пострадавших нет.
В больнице Касивадзаки в понедельник скончались две женщины, извлеченные из-под завалов после землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости.
Обеим женщинам было более 60 лет. О других жертвах пока не сообщается.
|Фото АР
Мощное землетрясение силой 6,8 баллов по шкале Рихтера произошло на западе главного японского острова Хонсю. Разрушены и повреждены десятки зданий. В связи с сообщениями об утечке газа полностью остановлена его подача во все дома города Касивадзаки, который был в зоне самых сильных толчков. Для проверки водопровода подача воды также временно приостановлена.
В связи со сложившейся ситуацией в министерстве земли, инфраструктуры и транспорта Японии был сформирован специальный штаб.