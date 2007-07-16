Землетрясение в Японии привело к пожару на атомной станции

Пожар на атомной электростанции в японском городе Касивадзаки, возникший в понедельник после мощного землетрясения в этом районе, потушен, сообщила энергетическая компания "Токио дэнриоку".

На станции горел трансформатор у внешней стороны третьего блока, являющийся частью системы подачи электричества на объекты АЭС. "Токио дэнриоку" заверила, что утечки радиации нет.

Ранее представитель компании выступил с сообщением, что в результате землетрясения магнитудой сработала система автоматической остановки четырех блоков АЭС и внештатной ситуации там нет.

Компания "Токио дэнриоку" сообщила, что пострадавших нет.

В больнице Касивадзаки в понедельник скончались две женщины, извлеченные из-под завалов после землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости.

Обеим женщинам было более 60 лет. О других жертвах пока не сообщается.

По последним данным, число человек, получивших ранения, превысило 200 человек.

Мощное землетрясение силой 6,8 баллов по шкале Рихтера произошло на западе главного японского острова Хонсю. Разрушены и повреждены десятки зданий. В связи с сообщениями об утечке газа полностью остановлена его подача во все дома города Касивадзаки, который был в зоне самых сильных толчков. Для проверки водопровода подача воды также временно приостановлена.

В связи со сложившейся ситуацией в министерстве земли, инфраструктуры и транспорта Японии был сформирован специальный штаб.