В посольстве Украины открыта Книга памяти по игрокам ХК "Локомотив"

В посольстве Украины в Москве открыта Книга памяти по игрокам хоккейного клуба “Локомотив”, погибшим в авиакатастрофе под Ярославлем.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в посольстве.

“В период с 10 по 13 сентября с.г. в помещении посольства будет открыта Книга памяти для выражения соболезнования представителями иностранных дипломатических представительств и официальными представителями общественных организации”, - сообщил сотрудник посольства.

По его словам, 10 сентября на территории посольства Украины в РФ состоялась церемония памяти погибших в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года членов команды хоккейного клуба „Локомотив” города Ярославль, в состав которой входили граждане Украины.

В частности, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО и сотрудники посольства почтили память членов команды ХК “Локомотив” г. Ярославля, в т.ч. погибших граждан Украины Виталия Аникеенко, Александра Вьюхина и Даниила Собченко, возложением цветов и установкой поминальных свечей.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября под Ярославлем разбился самолет Як-42. На борту воздушного судна находилась хоккейная команда «Локомотив» (г. Ярославль). Хоккеисты «Локомотива» летели в Минск на игру первого тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Из 45 человек двое – член экипажа Александр СИЗОВ и хоккеист Александр ГАЛИМОВ – выжили, однако находятся в тяжелом состоянии.

В ночь с 8 на 9 сентября тела В.Аникиенко и Д.Собченко, которые погибли в авиакатастрофе 7 сентября, были отправлены через Москву в Киев.

Похороны третьего погибшего гражданина Украины А.Вьюхина состоялись в Омске.