Германия готовится к дефолту Греции

Правительство Германии разрабатывает план экстренной поддержки банковского сектора на случай дефолта Греции, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на трех представителей правящей коалиции.

Афины могут объявить дефолт по части своих долговых бумаг, если не получат второго пакета финансовой помощи в 109 млрд. евро, предоставление которого власти еврозоны и представители МВФ одобрили 21 июля. Для реализации этого плана необходимо, как минимум, его одобрение парламентами стран-членов еврозоны. Кроме того, условием выделения этих денег является консолидация бюджета Греции, в который Афины уже не укладываются.

Кредитные организации Франции и Германии - самые крупные держатели суверенного долга Греции после банков этой страны. На немецкие банки приходится 9%, на французские - 8%. Общий долг Греции составлял на конец прошлого года порядка 300 миллиардов евро.

Подготовленный немецкими властями экстренный план спасения банков предусматривает компенсацию потерь от вкладов в гособлигации Греции, которые могут составить до 50% от стоимости этих долговых бумаг. Существование "плана Б" дает понять, что власти ФРГ всерьез опасаются подобного сценария и будут оказывать на правительство Греции давление с тем, чтобы были исполнены обязательства по консолидации бюджета, замечает РИА "Новости".

Как заявил 7 сентября министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, "Греция ходит по лезвию ножа". По его словам, неудача в деле достижения запланированных показателей госдолга и дефицита бюджета может привести к тому, что "властям (Греции) придется искать средства самостоятельно, поскольку помощи от еврозоны не будет".

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Тем временем около 6 тысяч полицейских обеспечивают порядок во втором по величине городе Греции Салоники, где в субботу премьер-министр Йоргос Папандреу огласит программные заявления по экономике. Премьер, как ожидается, постарается подготовить сограждан к новым непопулярным сокращениям расходов на фоне экономических проблем.

Со своей стороны, профсоюзные и партийные активисты планируют целый ряд демонстраций.

Вечером акцию протеста провели полицейские, работники береговой охраны, врачи "скорой помощи" и пожарные. В субботу отдельными шествиями с участием тысяч человек намерены пройти по городу крупнейшие профсоюзы государственных работников и служащих частного сектора. Отдельное шествие проведут коммунисты. Среди протестующих - владельцы такси, которые недовольны планом правительства по либерализации режима выдачи лицензий.

Еще тысячи "разгневанных граждан", координирующих свои действия через интернет и не принадлежащих к какой-либо партии, намерены перекрыть выставочный центр, где будет произносить речь премьер-министр.