Опознаны тела 14 человек, погибших в катастрофе Як-42

Судмедэксперты опознали тела 14 человек, погибших при крушении самолета Як-42 под Ярославлем, семь из опознанных – иностранцы, сообщает «Газета.ру».

Самолет Як-42 упал при наборе высоты примерно в километре от аэропорта «Туношна» под Ярославлем.

На борту были члены хоккейного клуба «Локомотив», направлявшиеся в Минск на игру первого тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По предварительным данным МЧС РФ, на борту находились 45 человек – 37 пассажиров и восемь членов экипажа. Двое – хоккеист Александр ГАЛИМОВ и бортпроводник Александр СИЗОВ – выжили и находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии.

К настоящему времени найдены тела 35 погибших в катастрофе.

Пока «черные ящики», бортовой речевой самописец и прибор регистрации параметров полета не найдены.