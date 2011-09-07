В Техасе катастрофический пожар, ситуация ухудшается

В штате Техас природными пожарами уничтожено уже более тысячи домов, 40 гектаров леса и положение продолжает ухудшаться, сообщает Би-би-си. Два человека погибли в воскресенье - первый день пожара - и еще двое сегодня.

Губернатор штата Рик Перри, который прервал свою избирательную кампанию на республиканских праймериз, назвал пожар чудовищным, а ситуацию критической.

Перри, который является ярым критиком правительства и фаворитом "чайной партии", заявил, что федеральные власти недостаточно помогают властям штата в борьбе с пожарами.

По его словам, на военной базе Форт Худ, находящейся неподалеку, простаивает большое количество бульдозеров и другой техники, которую можно было бы задействовать для тушения огня.

Однако в администрации Обамы заявляют, что оказывают властям Техаса всю необходимую помощь: на борьбу с огнем срочно направлены группы спасателей из других штатов, а также специальные пожарные самолеты.

Техас переживает сильнейшую за последние полвека засуху, положение усугубляет сильный ветер, который раздувает очаги пожаров.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время скорость ветра может несколько уменьшиться, и тогда у пожарных будет шанс справиться с огнем.