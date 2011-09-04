В Ливии переговоры о сдаче г.Бани-Валид не дали результатов

Командующий повстанческой армией Мухаммад аль-Фасси заявил, что переговоры о сдаче города Бани-Валид - одного из последних опорных пунктов сторонников свергнутого ливийского лидера - не дали результатов, и сегодня силы повстанцев начнут штурм города, сообщает Радио Свобода.

Сообщается, что силы повстанцев также окружили сторонников Каддафи в его родном городе - Сирте и военную базу в городе Себха на юго-западе страны, которая находится под контролем лояльных свергнутому ливийскому лидеру сил.

30 сентября итальянское агентство ANSA сообщила, что в Бани-Валид из Триполи бежал Муаммар Каддафи. Источники в дипломатических кругах Ливии рассказали агентству, что вместе с ним в Бани-Валид находится его сын Саади, а другой сын Хамис, командир элитной бригады правительственных войск, скорее всего, был убит во время отступления к Бани-Валиду. Хамис ехал в защищенной Toyota Land Cruiser, когда в него попал снаряд, предположительно выпущенный с вертолета сил НАТО, сообщил телеканал Sky News.

Город Бани-Валид находится на территории самого крупного племени Ливии - племени варфалла, насчитывающего один миллион из шести миллионов ливийцев. Известно, что Каддафи набирал здесь многих личных охранников и включал представителей племени в свои "революционные комитеты", наряду с самыми верными ему племенами аль-Магара и аль-Каддафа. С другой стороны, варфалла участвовала в мятеже против Каддафи в 1993 году, многие его лидеры были отправлены в тюрьмы или казнены.