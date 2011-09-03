Россию обеспокоило размещение американской РЛС в Турции

Российское Министерство иностранных дел выразило обеспокоенность в связи с размещением американской радиолокационной станции (РЛС) в Турции. Как говорится в официальном заявлении российского МИД, размещение системы ПРО НАТО в Турции проходит на фоне нежелания США рассматривать Россию как равноправного партнера "в деле защиты Европы от вероятных ракетных угроз".

В своем заявлении российский МИД заявил о необходимости получения от США и НАТО "твердых гарантий" того, что новая РЛС не будет направлена против стратегических ядерных сил России, а также призвал активизировать и "наполнить реальным содержанием" двустороннее обсуждение в Совете Россия - НАТО концепции и архитектуры европейской системы ПРО "с точки зрения ее воздействия на региональную и глобальную стабильность".

2 сентября стало известно, что американская и турецкая стороны договорились о размещении на территории Турции радиолокационного комплекса X-Band, напоминает Лента.ру. Новый комплекс должен войти в состав европейской системы ПРО НАТО, он будет выполнять роль системы раннего оповещения о запуске ракет дальнего радиуса действия с территории Ирана.

Новый турецкий радар в рамках европейской системы ПРО НАТО будет передавать данные на американские крейсеры, оснащенные системой ПРО Aegis. Задачей данной системы является непосредственный перехват баллистических ракет, выпускаемых, в частности, с территории Ирана. Развертывание единой европейской системы противоракетной обороны НАТО планирует завершить к 2018 году. Подобные системы ПРО США уже разместила на территории Израиля и Японии.