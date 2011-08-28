Лидеры ливийских повстанцев отвергли предложение Каддафи

Лидеры ливийских повстанцев отвергли предложение представителей полковника Муаммара КАДДАФИ начать переговоры о формировании временного правительства, передает Би-Би-Си.

Один из лидеров повстанцев заявил, что остатки близкого круга М.КАДДАФИ строят воздушные замки, ведя речь о переговорах.

Между тем, повстанцы укрепляют свой контроль над большей частью ливийской столицы и других городов, и в Триполи скоро должны начать поступать топливо и вода.

Как сообщал УНИАН, повстанческие отряды при поддержке авиации НАТО 22 августа заняли большую часть Триполи. 23 августа они смогли взять последний оплот правительственных войск - укрепленный квартал Баб-аль-Азизия, где расположена резиденция М.КАДДАФИ. О судьбе самого ливийского лидера пока достоверно ничего неизвестно. За поимку М.КАДДАФИ объявлено крупное вознаграждение.

Сегодня официальный представитель полковника позвонил в одно из информационных агентств и сказал, что М.КАДДАФИ готов начать переговоры с повстанцами о передаче власти в стране.

Справка УНИАН. В середине февраля в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 40 лет М.КАДДАФИ, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками.

СБ ООН 17 марта принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией. Операция в Ливии коалиционных сил началась 19 марта. Руководство кампанией в Ливии 31 марта полностью перешло к представителям командования НАТО. Мандат на операцию истекал 27 июня, но 1 июня НАТО продлила операцию на 90 дней - до конца сентября.

В городе Бенгази на востоке Ливии повстанцы 27 февраля сформировали Национальный переходный совет, который объявили единственным легитимным органом власти в стране.