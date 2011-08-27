В самопровозглашенной Абхазии избрали нового президента

В самопровозглашенной республике Абхазия избран новый президент.

Как передает РИА «Новости»,по предварительным официальным данным республиканского ЦИК, третьим президентом Абхазии стал вице-президент Александр АНКВАБ, набрав 54,86%.

Таким образом, второй тур выборов не понадобится - для победы в первом кандидат должен был набрать 50% плюс один голос.

Второе место на выборах занял премьер-министр Сергей ШАМБА с 21,04%. Замыкает список лидер оппозиции Рауль ХАДЖИМБА, за которого проголосовали 19,83% избирателей.

Досрочные президентские выборы в Абхазии состоялись 26 августа. Решение о их проведении было принято в связи со смертью ее прежнего президента Сергея Багапша в конце мая.

Как сообщалось, Республика Абхазия - самопровозглашенное государство на восточном побережье Черного моря, де-юре автономная республика в составе Грузии. В 1992 году сепаратистское правительство республики провозгласил независимость от Грузии, что в следующем году повлекло грузинско-абхазскую войну.

После российско-грузинской войны 2008 года независимость Абхазии признала Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру. Остальные страны мира признают Абхазию частью Грузии в статусе автономной республики.