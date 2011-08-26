3 сентября в Душанбе (Таджикистан) пройдет встреча президентов стран СНГ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сообщил официальный представитель МИД России Александр ЛУКАШЕВИЧ.

«3 сентября в Душанбе пройдет встреча президентов стран СНГ. На саммите лидеры стран СНГ по традиции обменяются мнениями по актуальным международным проблемам, рассмотрят важные вопросы дальнейшего развития Содружества» - сказал А.ЛУКАШЕВИЧ.

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По его словам, накануне, 2 сентября, в Душанбе пройдет заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ под председательством Таджистана.

А.ЛУКАШЕВИЧ сообщил, что главы МИД обсудят целый ряд тем по международной повестке дня, вопросы многостороннего сотрудничества на пространствах Содружества.

Также министры рассмотрят проект аналитического доклада «Итоги деятельности СНГ за 20 лет и задачи на перспективу», который имеет значительную внешнеполитическую составляющую, а также информацию о ходе реализации принятой в 2007 году в Душанбе концепции дальнейшего развития Содружества.

По его словам, ожидается обмен мнениями по тематике обеспечения гармоничного развития процессов регионального сотрудничества, интеграции в Европе и в Азии. Министры рассмотрят проект соответствующего совместного заявления СМИД, добавил он.

А.ЛУКАШЕВИЧ сообщил, что также будет рассмотрен проект соглашения об увековечивании памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне, которое предполагается внести на подписание глав государств СНГ.

Кроме этого будет рассмотрен ряд документов, которые будут вынесены на утверждение президентов СНГ. Это, в частности, проект программы сотрудничества государств СНГ в противодействии незаконной миграции на 2012-2014 годы, соглашение о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении органов, осуществляющих борьбу с терроризмом, и др.