Меркель отменила визит в Россию
00:54, 26 августа 2011Мир
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Есть дела поважнее
Канцлер Германии Ангела Меркель отменила сентябрьский визит в Ярославль из-за предстоящих дебатов в бундестаге о спасении евро, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на источники в правительстве страны.
Меркель, возможно, выступит в парламенте 7 сентября, когда депутаты рассмотрят в первом чтении вопрос о расширении Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF).
В Ярославль немецкий канцлер должна была прибыть по приглашению российского президента Дмитрия Медведева на политический форум "Современное государство в эпоху социального многообразия".
В четверг пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре между лидерами двух стран, отмечает Би-би-си.
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