Меркель отменила визит в Россию

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила сентябрьский визит в Ярославль из-за предстоящих дебатов в бундестаге о спасении евро, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на источники в правительстве страны.

Меркель, возможно, выступит в парламенте 7 сентября, когда депутаты рассмотрят в первом чтении вопрос о расширении Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF).

В Ярославль немецкий канцлер должна была прибыть по приглашению российского президента Дмитрия Медведева на политический форум "Современное государство в эпоху социального многообразия".

В четверг пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре между лидерами двух стран, отмечает Би-би-си.